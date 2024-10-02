Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: ندعو المجتمع الدولي الى التحرك لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر بحق لبنان وشعبه

Lebanon 24
02-10-2024 | 11:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: العدوان الجديد يثبت ان العدو الاسرائيلي لا يأبه لكل المساعي والنداءات الدولية لوقف النار مما يضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته في ردع هذا العدو ووقف حرب الابادة التي يشنها على لبنان
lebanon 24
02/10/2024 21:39:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي التقى بوريل: المطلوب تكثيف الضغط الدولي والاممي لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان
lebanon 24
02/10/2024 21:39:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى تحمل مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية والاستجابة لمتطلبات خطة الدعم التي طرحت من قبل لجنة الطوارىء الحكومية في اسرع وقت ممكن خاصة امام اصرار العدو الاسرائيلي على اطالة امد العدوان
lebanon 24
02/10/2024 21:39:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي بحث مع بلينكن في المساعي الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان والتوصل الى حل ينهي الصراع المستمر منذ السابع من تشرين الاول الفائت
lebanon 24
02/10/2024 21:39:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:26 | 2024-10-02
14:25 | 2024-10-02
14:24 | 2024-10-02
14:23 | 2024-10-02
14:13 | 2024-10-02
13:51 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24