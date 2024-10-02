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ميقاتي: نأمل أن يشكل لقاؤنا هذا خطوة اولى للقاء والتقاء جميع القوى والشخصيات المكونة لنسيجنا الوطني للانطلاق في هذه المهمة

Lebanon 24
02-10-2024 | 11:34
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ميقاتي: ندعو الشركاء في الوطن الى سلوك درب الوفاق والتلاقي تحت مظلة الوطن الواحد والدستور والمؤسسات الجامعة والاضطلاع بمسؤولياتنا الوطنية المشتركة عبر انتخاب رئيس وفاقي للجمهورية يطمئن الجميع ويبدد هواجسهم المختلفة
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