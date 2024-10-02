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ميقاتي: ندعو الى البناء على الدينامية الايجابية التي اطلقتها الاتصالات المتعددة التي قام ويقوم بها الرئيس نبيه بري مع مختلف الكتل النيابية لاجل انجاز هذا الاستحقاق

Lebanon 24
02-10-2024 | 11:34
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