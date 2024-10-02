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أخبار عاجلة
مندوب لبنان لدى مجلس الامن: إسرائيل تتجاهل القانون الدولي ومناشدات مجلس الأمن
Lebanon 24
02-10-2024
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11:49
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