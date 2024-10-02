23
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
بايدن: نحن نقدم لإسرائيل النصائح ومن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها (الجزيرة)
Lebanon 24
02-10-2024
|
12:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي: أعربت أمس لنظيري الإسرائيلي عن دعمي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إزاء هجمات حزب الله (الجزيرة)
Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: أعربت أمس لنظيري الإسرائيلي عن دعمي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إزاء هجمات حزب الله (الجزيرة)
02/10/2024 23:34:50
02/10/2024 23:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن: سنناقش مع الإسرائيليين ما سيقومون به ونتفق على حقهم بالرد ولكن ينبغي أن يكون متناسبا (الجزيرة)
Lebanon 24
بايدن: سنناقش مع الإسرائيليين ما سيقومون به ونتفق على حقهم بالرد ولكن ينبغي أن يكون متناسبا (الجزيرة)
02/10/2024 23:34:50
02/10/2024 23:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رئيس هيئة الأركان يجري الآن مشاورات أمنية مع رئيسي الموساد والشاباك في وزارة الدفاع في تل أبيب (الجزيرة)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رئيس هيئة الأركان يجري الآن مشاورات أمنية مع رئيسي الموساد والشاباك في وزارة الدفاع في تل أبيب (الجزيرة)
02/10/2024 23:34:50
02/10/2024 23:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: هدفنا إعادة سكان الشمال وسنُفعل لأجل ذلك قواتنا برا وبحرا وجوا (الجزيرة)
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: هدفنا إعادة سكان الشمال وسنُفعل لأجل ذلك قواتنا برا وبحرا وجوا (الجزيرة)
02/10/2024 23:34:50
02/10/2024 23:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن شخص اكتشف مكان نصرالله بعد استشهاده.. فيديو يُبكي القلوب!
Lebanon 24
مفاجأة عن شخص اكتشف مكان نصرالله بعد استشهاده.. فيديو يُبكي القلوب!
12:26 | 2024-10-02
02/10/2024 12:26:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال "صهر نصرالله".. وصورة له تنتشر
Lebanon 24
إسرائيل تغتال "صهر نصرالله".. وصورة له تنتشر
15:17 | 2024-10-02
02/10/2024 03:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تساؤلات عن "مرافق نصرالله".. ما هو مصيره؟
Lebanon 24
تساؤلات عن "مرافق نصرالله".. ما هو مصيره؟
13:37 | 2024-10-02
02/10/2024 01:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مقتل 8 جنود وإصابة العشرات في لبنان.. هذا ما قرّره العدوّ الإسرائيليّ بشأن العمليّة البريّة
Lebanon 24
بعد مقتل 8 جنود وإصابة العشرات في لبنان.. هذا ما قرّره العدوّ الإسرائيليّ بشأن العمليّة البريّة
05:38 | 2024-10-02
02/10/2024 05:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
للمتوجهين إلى الدورة.. إليكم هذا التحذير العاجل
Lebanon 24
للمتوجهين إلى الدورة.. إليكم هذا التحذير العاجل
08:02 | 2024-10-02
02/10/2024 08:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:30 | 2024-10-02
وسائل إعلام إسرائيلية: 250 قذيفة صاروخية أُطلقت من لبنان منذ فجر الأربعاء
16:16 | 2024-10-02
بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين: غضب بايدن زاد مؤخرا مع تقلص تأثيره على نتنياهو وتحولت المكالمات بينهما لمشادات
16:16 | 2024-10-02
بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين: واشنطن تتواصل بشكل مكثف مع تل أبيب بشأن الرد على إيران والذي قد يشمل ضربة عسكرية
16:14 | 2024-10-02
فرنسا توصي رعاياها المقيمين في إيران بمغادرتها مؤقتا (بلينكس)
16:13 | 2024-10-02
صفارات الإنذار تدوي في أفيفيم على الحدود مع لبنان (العربي)
16:03 | 2024-10-02
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب لـ"سي ان ان": إسرائيل تنتهك القانون الدولي مهما كانت "محدودية" توغلها
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
02/10/2024 23:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
02/10/2024 23:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
02/10/2024 23:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24