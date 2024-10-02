رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت لـ"القناة 13": ما نقوم به حالياً لن يعيد سكان الشمال إلى منازلهم بل سنبقى عالقين لوقت طويل مع خسار قاسية بالأرواح في لبنان

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