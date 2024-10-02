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القناة 13: تحقيق أولي للجيش يكشف أن عشرات من مقاتلي حزب الله هاجموا الجنود في المعارك التي أدت لمقتل عدد منهم

Lebanon 24
02-10-2024 | 13:12
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القناة 13: تحقيق أولي للجيش يكشف أن عشرات من مقاتلي حزب الله هاجموا الجنود في المعارك التي أدت لمقتل عدد منهم
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