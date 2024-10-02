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الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة للـ"lbci": دخلنا مع الجيش إلى عيترون ولم ننجح حتى اللحظة من دخول العديسة والمفاوضات مع اللجنة الدولية بهذا الشأن مستمرة

Lebanon 24
02-10-2024 | 14:24
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