الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة للـ"lbci": دخلنا مع الجيش إلى عيترون ولم ننجح حتى اللحظة من دخول العديسة والمفاوضات مع اللجنة الدولية بهذا الشأن مستمرة

Lebanon 24