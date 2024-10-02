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"سي إن إن" تتحدث عن نقل 47 إسرائيليا إلى المستشفيات نتيجة الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله

Lebanon 24
02-10-2024 | 14:25
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