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استهداف القاعدة الأميركية في مدينة الشدادي جنوب محافظة الحسكة السورية برشقة صاروخية

Lebanon 24
02-10-2024 | 17:55
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