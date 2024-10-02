الرئيس الإيراني لأعضاء المكتب السياسي لحماس: الدول الغربية قدمت وعوداً كاذبة لإيران ودعتها إلى ضبط النفس من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24