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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لن نسمح لحزب الله بالعودة إلى المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل

Lebanon 24
03-10-2024 | 12:49
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