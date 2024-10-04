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وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش لم يؤكد وجود قياديين من حزب الله في الموقع أثناء الهجوم ولم يعلق على استهداف هاشم صفي الدين

Lebanon 24
04-10-2024 | 04:09
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