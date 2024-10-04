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عراقجي: هجومنا على إسرائيل كان دفاعا عن النفس وفق قوانين الأمم المتحدة ولم نستهدف إلا المراكز الأمنية والعسكرية للكيان ولم نقصف المدنيين

Lebanon 24
04-10-2024 | 07:55
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