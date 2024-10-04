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السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني: لقد كانت رحلة عراقتشي إلى لبنان رحلة شجاعة وقوية وستكون لها آثار إقليمية مهمة (الميادين)

Lebanon 24
04-10-2024 | 11:23
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