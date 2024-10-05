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القناة 12 الإسرائيلية: 3 إصابات نتيجة سقوط صواريخ من لبنان في كرمئيل في الجليل (سكاي نيوز غربية)

Lebanon 24
05-10-2024 | 07:55
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