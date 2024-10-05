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جورج كتانة للـ"ال بي سي": أجلينا 9 شهداء و6 جرحى من مستشفى تبنين بالتنسيق مع "اليونيفيل" والسلطات المعنية

Lebanon 24
05-10-2024 | 11:50
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