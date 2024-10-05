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قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تنكسيري: جاهزون لجميع الاحتمالات ونقف بقوة في وجه كل من يريد أن يمس بأمننا ويلعب بالنار

Lebanon 24
05-10-2024 | 15:09
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