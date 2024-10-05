رئيس بلدية الغبيري معن الخليل ل"الجديد": الغارة الاسرائيلية لم تستهدف مبنى البلدية بشكل مباشر إنّما احتمال تضرّره وارد بسبب استهداف مؤسسة لبيع قوارير الاوكسيجين قريبة منه

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