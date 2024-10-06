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حماس: قصف الاحتلال مسجدا يؤوي نازحين بدير البلح والمجازر في شمال غزة جرائم حرب صهيونية بغطاء أميركي

Lebanon 24
06-10-2024 | 00:28
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