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الصليب والهلال الأحمر الدولي: نعاني من قلة الدعم المادي لتنفيذ عمليات طارئة في لبنان

Lebanon 24
06-10-2024 | 10:25
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