نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي فرزلي: الإجتماع في عين التينة هو الإجتماع الأهم منذ بداية الحرب، والقضية المركزية عند الرئيس بري وجنبلاط وميقاتي هي وقف إطلاق النار (NBN)

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