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مولوي: طلبت من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن تقوم الهيئة العليا للإغاثة بشراء المحروقات لاننا على أبواب فصل الشتاء

Lebanon 24
07-10-2024 | 03:44
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