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ميقاتي: إن جهود الأردن في الدفاع عن القضايا العربية والعمل نحو السلام والاستقرار مشكورة دوما وان الملك عبدالله مستمر ايضا في جهوده لوقف الحرب في غزة والتوصل الى حل عادل للفلسطينيين

Lebanon 24
07-10-2024 | 06:42
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