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معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي: عدد المصابين في إسرائيل خلال سنة من الحرب تجاوز 19 ألفا (الجزيرة)

Lebanon 24
07-10-2024 | 07:18
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