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رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينت: بإمكاننا تدمير منشآت إيران النووية التي تشكل خطرا على وجودنا

Lebanon 24
08-10-2024 | 02:21
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