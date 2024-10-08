ميقاتي استقبل وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر لولوة بنت راشد الخاطر: نُرحّب بزيارة الوزيرة وما ترمز اليه من تأكيد وقوف دولة قطر المستمر الى جانب لبنان ودعمها له لمواجهة هذه الظروف الصعبة

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