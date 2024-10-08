وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر لولوة بنت راشد الخاطر: نؤكد موقفنا الراسخ والثابت تجاه لبنان وسيادته وحقه في المحافظة على أمنه واستقراره وأمن مواطنه كذلك كما ندين بشدة كل الاعتداءات ضد المدنيين اللبنانيين

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