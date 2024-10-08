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منظمة الصحة: تحققنا من 36 هجوما على المرافق الصحية منذ تشرين الأول الماضي في لبنان (الجزيرة)

Lebanon 24
08-10-2024 | 07:47
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