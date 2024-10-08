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هاريس‬⁩: يجب أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار في ⁧‫#غزة‬⁩ في أقرب وقت ممكن

Lebanon 24
08-10-2024 | 19:20
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