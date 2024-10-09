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القناة 12 الإسرائيلية: واشنطن ودول عربية تناقش مع طهران مقترحا لوقف إطلاق النار على كل الجبهات باستثناء غزة
Lebanon 24
09-10-2024
|
00:21
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