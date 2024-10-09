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يسرائيل هيوم عن رئيس بلدية الخضيرة: منفذ عملية الطعن تنقل بين المواقع على دراجة نارية وحمل معه سكينا وفأسا (الجزيرة)

Lebanon 24
09-10-2024 | 06:01
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