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نتنياهو: هناك قوة واحدة فقط في العالم تحارب إيران هي إسرائيل لكن هذه ليست حربنا فقط بل حرب العالم الحر (الجزيرة)

Lebanon 24
09-10-2024 | 09:38
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