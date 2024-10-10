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استشهاد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة رفيدة التي تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
10-10-2024 | 05:29
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