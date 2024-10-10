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المتحدث باسم اليونيفل اندريا تينينتي: إستهداف بيروت مثير للقلق وهناك حاجة ماسة للوصول إلى إتفاق دبلوماسي (الجديد)

Lebanon 24
10-10-2024 | 14:29
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