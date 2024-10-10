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ترجيحات بأن يفوض المجلس الوزاري الأمني نتنياهو وغالانت باتخاذ قرارات الرد على إيران (سكاي نيوز)
Lebanon 24
10-10-2024
|
22:01
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