الأمين العام للصليب الأحمر لـ"صوت كل لبنان": عمليات الإنقاذ على طول خط الأزرق الحدودي أصبحت معقدة للغاية مما يجعل من الصعب تأمين ممرات آمنة لإجلاء الجرحى والشهداء

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