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"سي إن إن" عن مدير مستشفى زيف الإسرائيلي في صفد: استقبلنا أكثر من 100 جندي في الأيام الأولى للعملية في لبنان

Lebanon 24
12-10-2024 | 05:32
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