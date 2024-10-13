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هآرتس: الجيش بات يفرض موافقة كبار القادة لاستخدام القذائف ووسائل القتال الأخرى بسبب تراجع مخزون الذخيرة

Lebanon 24
13-10-2024 | 03:43
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