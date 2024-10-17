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الناطق باسم الدفاع المدني في غزة للتلفزيون العربي: لا نستطيع انتشال جثامين شهداء وبعضها يتحلل في شوارع شمالي القطاع

Lebanon 24
17-10-2024 | 04:11
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