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شهيد وعدد من المصابين في استهداف منزل في منطقة الفاخورة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
17-10-2024 | 06:03
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