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وسائل إعلام إسرائيلية: وصل إلى مركز زيف الطبي ليلاً 3 جنود مصابين بجروح بسبب الشظايا مع إصابات في الرأس وذلك من جراء الحرب في لبنان

Lebanon 24
18-10-2024 | 03:26
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