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ميقاتي: شكرت رئيسة الوزراء على دعم بلادها المستمر للجيش وتعزيز قدراته لتمكينه من القيام بكل المهام المنوطة له
Lebanon 24
18-10-2024
|
10:30
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