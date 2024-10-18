ميقاتي: شددنا على وجوب الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وهو الامر الاساسي لاطلاق ورشة الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة واطلاق عجلة النهوض الاقتصادي بدعم اصدقاء لبنان في العالم

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