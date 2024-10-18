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المجلس الإقليمي للجولان: دوي انفجارات جنوب الجولان بسبب محاولة اعتراض طائرة مسيّرة

Lebanon 24
18-10-2024 | 14:15
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