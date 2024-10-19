"نيويورك تايمز" عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين: "حزب الله" يستطيع تعبئة قواته بسرعة تبعًا لتطوّرات المعركة وهو لا يزال عدوًا قويًا رغم القصف الموسّع

Lebanon 24