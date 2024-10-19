Advertisement

أخبار عاجلة

استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي قرب أبراج عين جالوت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (الميادين)

Lebanon 24
19-10-2024 | 11:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سكاي نيوز: استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة
lebanon 24
20/10/2024 04:43:44 Lebanon 24 Lebanon 24
3 شهداء وجرحى نتيجة غارة إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين في مخيم في النصيرات وسط قطاع غزة (الميادين)
lebanon 24
20/10/2024 04:43:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: استشهاد امرأتين وطفلتين جراء قصف إسرائيلي على خيام النازحين غربي مخيم النصيرات وسط القطاع
lebanon 24
20/10/2024 04:43:44 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد طفل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على تجمع للفلسطينيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
20/10/2024 04:43:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2024-10-19
18:49 | 2024-10-19
18:47 | 2024-10-19
18:38 | 2024-10-19
18:38 | 2024-10-19
18:37 | 2024-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24