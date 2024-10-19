Advertisement

أخبار عاجلة

مستشفى زيف في صفد: وصلنا 13 جريحا من مناطق القتال في الشمال

Lebanon 24
19-10-2024 | 13:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: نقل 7 جنود مصابين من منطقة القتال في الشمال إلى مستشفى زيف (الجزيرة)
lebanon 24
20/10/2024 04:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشمالية الغربية لرفح
lebanon 24
20/10/2024 04:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية: قواتنا تعمل في عدد من مناطق الشمال وتجري مسحًا لتحديد مواقع سقوط الصواريخ وإزالة الخطر
lebanon 24
20/10/2024 04:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشفى رامبام الإسرائيلي: وصلنا منذ الأمس وحتى صباح اليوم 12 جنديا مصابا وتوفي اثنان منهم من قوة غولاني (الجزيرة)
lebanon 24
20/10/2024 04:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2024-10-19
18:49 | 2024-10-19
18:47 | 2024-10-19
18:38 | 2024-10-19
18:38 | 2024-10-19
18:37 | 2024-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24