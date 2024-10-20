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الجيش الإسرائيلي يعلن قتل أحمد علي حسين الذي قال إنه "مسؤول تسلّح حزب الله بوسائل قتالية استراتيجية"

Lebanon 24
20-10-2024 | 03:35
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