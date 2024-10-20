Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل اعلام إسرائيلية: الشرطة الإسرائيلية تغلق شارع 90 في صفد من مفرق روش بينا إلى مفرق عميعاد بعد سقوط صاروخ

Lebanon 24
20-10-2024 | 06:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرطة الإسرائيلية: سقوط شظايا صاروخية في هرتسيليا وتضرر أحد المباني من دون تسجيل إصابات
lebanon 24
20/10/2024 21:00:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية: إغلاق الطريق بين روش بينا وصفد جراء اندلاع حريق ناتج عن سقوط شظايا اعتراضية وصواريخ أطلقت من لبنان
lebanon 24
20/10/2024 21:00:57 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: 8 فرق إطفاء تعمل على إخماد حرائق في منطقة روش بينا في الجليل الأعلى إثر سقوط صواريخ
lebanon 24
20/10/2024 21:00:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ بشكل مباشر في "يعرا" بالجليل الغربي وفرق الإنقاذ في طريقها إلى المكان
lebanon 24
20/10/2024 21:00:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:11 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:56 | 2024-10-20
13:53 | 2024-10-20
13:52 | 2024-10-20
13:51 | 2024-10-20
13:46 | 2024-10-20
13:24 | 2024-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24